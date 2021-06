Un'altra voragine, un altro ponte chiuso. E' questo quanto accaduto questa mattina sulla Migliara 41, dove una buca enorme si è aperta sull'asfalto ed ha costretto le forze dell'ordine alla chiusura immediata. Istantaneo l'intervento della polizia locale e vigili del fuoco che hanno richiesto tecnico della Provincia di Latina col sospetto di danni strutturali al ponte. Il tutto verrà valutato nei prossimi giorni. Un altro ponte chiuso, insomma, con tutte le conseguenze del caso sulla viabilità e per i residenti, come succede ormai da mesi sul tratto di strada che da Borgo Santa Maria porta a Prato Cesarino.

