La Polizia di Stato di Latina ha denunciato due infermieri dell'ospedale Santa Maria Goretti per usurpazione di titolo ed abuso d'ufficio. I due, entrambi in servizio da diversi anni presso il locale nosocomio pontino, sono stati sorpresi mentre effettuavano particolari analisi, non avendone titolo alcuno, in un reparto diverso da quello dove sono normalmente impiegati. Un medico ed una infermiera, regolarmente in servizio nel reparto dove i due sono stati sorpresi, si sono accorti di quanto accaduto ed hanno immediatamente avvisato il primario, il quale ha denunciato i fatti ai poliziotti in servizio presso il Posto di Polizia dell'ospedale. Gli agenti, hanno quindi denunciato all'A.G. i due dipendenti del Santa Maria Goretti che è presumibile abbiano tentato di favorire un paziente.