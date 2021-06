In particolare lo stesso, nella mattinata odierna, all'interno dello studio di una farmacia del centro, si impossessava di una busta nel cui interno era custodita la somma contante di euro 270, riponendola poi nel cassetto alla vista del personale della farmacia che lo aveva sorpreso.

Nella giornata odierna, a Priverno, i carabinieri del locale Comando Stazione, a conclusione di tempestive attività investigative, identificavano e denunciavano in stato di libertà, per il reato di tentato furto aggravato, un 32enne del posto.

