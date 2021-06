La scorsa notte, a Scauri di Minturno, i carabinieri del locale Comando Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Formia, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di reati del tipo predatorio, intervenivano prontamente sventando un furto ai danni di un esercizio pubblico del luogo.

In particolare tre malfattori, per accedere all'interno dell'attività, avevano tentato di divellere un'inferriata di una finestra legando una fune ad un'autovettura rubata. l'attività delittuosa veniva però interrotta dall'arrivo dei militari che costringevano i tre alla fuga, inducendoli ad abbandonare anche il suddetto veicolo recuperato dal personale operante per essere poi restituito al legittimo proprietario.

Proseguono ininterrottamente le indagini per risalire all'identità dei colpevoli ed assicurarli alla giustizia.