Nella giornata odierna, a Monte San Biagio, i carabinieri del Nipaaf - Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del gruppo di Latina, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di abusivismo edilizio ed ambientali, denunciavano in stato di libertà all'autorità giudiziaria un 50enne del luogo, per aver violato i sigilli di una struttura edilizia già sottoposta a sequestro in quanto abusiva e per aver continuato i lavori all'interno della stessa.

L'area è stata sottoposta a sequestro.