La notte del 20 giugno, ad Aprilia, i carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, traevano in arresto in flagranza di reato un 33enne del luogo.

In particolare quest'ultimo, durante una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, veniva trovato in possesso di 5 grammi di marijuana suddivisi in dosi, 1 panetto di 60 grammi di hashish, un machete con lama di 45 cm, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm 22 e un bilancino di precisione.

L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto l'immediata liberazione dell'interessato.