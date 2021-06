I poliziotti del Commissariato di Gaeta hanno quindi proceduto a sequestro penale della struttura, con conseguente spegnimento degli impianti ed il titolare è stato deferito alla competente Autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreno o edifici e per furto di energia elettrica.

È stato inoltre accertato come l'impianto fosse abusivamente collegato ad un traliccio del gestore telefonico TIM per quanto concerne l'alimentazione elettrica.

Tale impianto è risultato essere installato illegalmente all'interno di una zona di proprietà del demanio pubblico (ex militare), ricadente su area vincolata - Ramo Storico Artistico, sprovvisto di autorizzazione paesaggistica e del relativo nulla osta per il vincolo idrogeologico.

La Polizia di Stato nel corso della tarda mattinata odierna, con la collaborazione di tecnici dell'Agenzia del Demanio e del Comune di Gaeta, hanno proceduto al sequestro penale di un impianto di telecomunicazioni ad uso pubblico di una ditta individuale che erogava servizi per sistemi di allarme e connessione internet a favore di alcune centinaia di clienti, previa sottoscrizione di un abbonamento.

