Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze ieri pomeriggio nel parcheggio della stazione ferroviaria di Latina in via Marco Aurelio, tra un monopattino e una macchina elettrica. In base a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale che sono intervenuti, il monopattino procedeva sulla sinistra e ha urtato la macchina elettrica che si stava immettendo in strada. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 e alla polizia locale che è rimasta a lungo per ricostruire l'esatto punto di impatto. Il sinistro si è verificato nel lungo rettilineo che accompagna poi verso lo scalo ferroviario.

In un primo momento l'incidente sembrava grave ma poi fortunatamente la situazione è sembrata meno critica del previsto. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due giovani di 20 anni. Non è il primo incidente stradale che avviene con un monopattino nel capoluogo pontino. Questa nuova modalità di trasporto, ha provocato in passato alcuni incidenti stradali per il mancato rispetto delle regole del codice della strada. In passato, in centro a Latina, sono avvenuti incidenti stradali tra monopattini e auto, in particolare subito dopo il lockdown.