La Polizia di Stato ha tratto in arresto due fratelli, entrambi tossicodipendenti e pluripregiudicati, per reati in materia di stupefacenti, contro la persona ed il patrimonio.

Gli agenti dell'U.P.G.S.P. hanno accertato la continua violazione degli arresti domiciliari dei due fratelli, arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile per rapina lo scorso 4 giugno. Gli stessi hanno anche scoperto che i due nel corso delle loro evasioni mettevano in atto delle vere e proprie scorribande nei negozi, garages ed appartamenti del capoluogo.

In alcune particolari circostanze i due, scoperti da personale di sicurezza di un esercizio commerciale ponevano in essere atti di autolesionismo, tagliandosi con vetri o lamette.

Il materiale investigativo raccolto a carico dei due fratelli dagli agenti della Squadra Volante ha fornito all'A.G., la possibilità di chiedere un aggravamento della misura dei domiciliari riaprendo così per loro le porte del carcere.

I due sono stati tradotti ed associati presso la Casa Circondariale di Pescara, a disposizione dell'A.G.