La Polizia di Stato di Latina ha denunciato per percosse e danneggiamento un noto pregiudicato appartenente ad una famiglia criminale originaria di Casal di Principe. Lo scorso 29 maggio, a Latina in via Neghelli, il giovane ha aggredito per futili motivi un suo coetaneo davanti un pub, creando scompiglio tra i presenti e gettando a terra alcune bottiglie dai tavoli. Il ragazzo aggredito, così come altri testimoni dei fatti, non hanno denunciato quanto accaduto in un clima generale di omertà e di paura.

Il costante monitoraggio e controllo della Polizia nella zona della movida del capoluogo pontino, ha comunque permesso di fare luce sull'aggressione.

Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza la cui visione ha permesso l'individuazione e denuncia del giovane pregiudicato quale autore del pestaggio.

Nei suoi confronti, si sta valutando l'applicazione del Daspo Willy.