Ha ormai allentato completamente la morsa il coronavirus in provincia di Latina dove nelle ultime 24 ore si sono registrati soltanto 5 casi. Questo quanto riportato nel bollettino della Asl pontina. Zero positivi al covid 19 nel capoluogo, 2 a Formia, 1 a Monte San Biagio, 1 a Cisterna e 1 a Fondi. Non si registrano decessi e sono invece 117 le guarigioni. Zero i nuovi ricoverati, oltre 5mila i vaccinati nelle ultime 24 ore. Insomma, si viaggia verso la normalità e non può che essere una buona notizia.