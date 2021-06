Scoperti 17 casi di variante Delta (indiana) ad Aprilia. Si tratta di tamponi relativi a casi di alcune settimane fa sequenziati da parte dell'istituto Spallanzani di Roma. I risultati del sequenziamenti hanno mostrato appunto 17 positività alla variante Delta del Covid, quella più temuta.

In totale, dalla Asl di Latina, sono stati analizzati 373 tamponi. La variante Delta avrebbe come paziente zero una donna di origini sudamericane residente ad Aprilia. La donna avrebbe contratto il Covid a Roma dove lavora. Successivamente un piccolo cluster si è creato contagiando alcuni amici di famiglia e i relativi luoghi di lavoro (un asilo nido e un doposcuola, in particolare).

Il cluster comunque non desta preoccupazioni e come dimostrano i dati quotidiani, non si è esteso altrove in città.