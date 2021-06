Nel pomeriggio di oggi, un elicottero HH-139A dell'85esimo Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) del 15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare è stato allertato per effettuare il trasporto d'urgenza dall'isola di Ponza di un uomo in imminente pericolo di vita.

La richiesta di intervento è pervenuta al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) dalla Prefettura di Latina e poco dopo l'elicottero è decollato dalla base aerea di Pratica di Mare per raggiungere l'aeroporto militare di Latina, sede del 70esimo Stormo, per caricare a bordo l'equipe medica.

Dopo essere ripartito dal capoluogo, l'elicottero è atterrato sulla piazzola del teleposto di Ponza presso la quale l'uomo è stato imbarcato. L'equipaggio è poi prontamente decollato alla volta dell'aeroporto militare di Latina dove ha affidato il paziente alle cure dei medici del 118. L'elicottero- spiega la nota- è poi rientrato sulla base di Pratica di Mare per riprendere la normale prontezza per l'allarme SAR nazionale.

"L'85esimo Centro C.S.A.R.- si legge in una nota della Forza Armata - è uno dei reparti del 15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali".