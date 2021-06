È probabilmente rimasto coinvolto in un incidente stradale il mezzo pesante che sta in questo momento bloccando la corsia nord della via Pontina altezza dello svincolo per via guarda passo ad Aprilia. Il camion che potrebbe aver tamponato un altro veicolo è rimasto di traverso occupando entrambe le corsie di marcia. Si stanno già formando delle quote in direzione della capitale. Code che si sono formate anche all'altezza di campo verde per i soliti lavori di rifacimento dell'asfalto sempre sulla corsia nord.