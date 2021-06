pertanto la prevenuta veniva tratta in arresto ed associata presso la casa circondariale di Rebibbia a disposizione dell'a.g. mentre la pistola sottoposta a sequestro per gli ulteriori accertamenti tecnici di rito.

La stessa, già nota agli operanti in quanto sottoposta di recente alla detenzione domiciliare, veniva fermata a bordo di un ciclomotore per verificare la permanenza della misura. L'atteggiamento mostrato dalla donna, particolarmente concitato ed intollerante al controllo, destava subito l'attenzione dei militari, insospettitisi dal fatto che quest'ultima cercava palesemente di celare una borsetta indossata a tracolla, stringendola a se e cercando di coprirla con le braccia. I carabinieri procedevano quindi alla perquisizione della persona ispezionando anche l'interno della borsa, ove è stata rinvenuta una pistola semiautomatica di fabbricazione italiana illegalmente posseduta.

Nella giornata di ieri, a Latina, i carabinieri del locale nucleo operativo e radiomobile coadiuvati dai militari della stazione di Podgora e Pontinia, hanno tratto in arresto una 36 enne del posto .

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli