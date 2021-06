Si tratta di due bimbi di 4 e 10 anni che stanno bene ai quali facciamo i migliori auguri di prontissima guarigione. E ricordo che il Covid non è scomparso. Quindi, attenzione"

Maenza, nessun caso di variante Delta. Il sindaco Claudio Sperduti è intervenuto a seguito di voci circolate e rilanciate da alcuni organi di stampa riguardo la presenza di un caso di variante Delta sul territorio comunale: "In merito alle notizie apparse su alcuni organi di stampa, comunico che a Maenza ad ora si registrano due nuovi casi positivi al COVID-19 ma NON sono interessati dalla VARIANTE DELTA

