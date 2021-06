Quando il personale del 118 è giunto sul posto ha tentato l'impossibile per rianimare il ragazzo ma non c'è stato nulla da fare.

Aveva 14 anni Davide Cugini, la sua vita è stata spezzata questa notte a causa di un incidente che lo ha visto finire con il suo motorino contro una vettura lungo via Colle Caldara a Velletri.

