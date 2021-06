Un grave incidente stradale si è registrato sulla strada statale Pontina alle porte di Borgo Piave, all'altezza del chilometro 65,4. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, una Citroen C3 guidata da un uomo è carambolata sulla corsia sud mentre viaggiava in direzione del capoluogo pontino. Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo dell'auto che ha urtato prima contro il guardrail sulla destra, poi si è schiantata contro la barriera sul lato opposto prima di ribaltarsi e tornare al centro della corsia. Mentre l'automobilista veniva soccorso da un'ambulanza del servizio 118 che lo ha trasportati d'urgenza in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, personale dell'Anas ha messo in sicurezza la strada restringendo la carreggiata. Si sono registrati rallentamenti per la viabilità per tutta la durata dei rilievi fino alla rimozione del mezzo.