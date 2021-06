Uno spaventoso incidente stradale si è registrato nel cuore della notte in strada Piccarello, alle porte di Latina. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica, un ragazzo di 24 anni ha perso il controllo della propria auto, una Polo Volkswagen, schiantandosi contro un pino a bordo strada, a poche centinaia di metri dalla propria abitazione, mentre rientrava dopo avere trascorso la serata fuori. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dal boato dell'impatto e dalle urla d'aiuto del giovane, poi trasportato in ospedale da un'ambulanza del servizio 118 per gli accertamenti medici e le cure del caso.