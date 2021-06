Hanno presentato una denuncia in Procura, hanno chiesto l'esercizio dell'azione penale e il sequestro dei cani che erano stati adottati e sono in una struttura della provincia di Latina. Ringo e Ottavio, sono i nomi di alcuni degli animali finiti al centro di una vicenda che si trascina dallo scorso marzo. L'ultimo step è arrivato nei giorni scorsi quando l'associazione onlus Chance for dogs di Sermoneta, assistita dagli avvocati Alessia e Simona Verdesca Zain, ha presentato una denuncia dopo che alcune persone avevano chiesto l'adozione di cinque cani.

Nonostante i solleciti per il rilascio degli animali, non è arrivata ancora alcuna risposta da parte della struttura. Alla luce di questo silenzio è stata presentata una denuncia ed è stato chiesto al magistrato inquirente oltre che il sequestro dei cinque cani anche un sopralluogo per valutare le loro condizioni: alcuni infatti sono avanti con l'età. La onlus Chance for dogs è in prima linea sul fronte del volontariato per gli animali e nell'aiutare chi vuole adottare un cane abbandonato e che è in difficoltà. L'associazione non prende soldi, si regge su un servizio di volontariato portato avanti da un gruppo di ragazzi molto motivati e che credono ciecamente in quello che fanno.