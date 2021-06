Grave incidente lungo via del Genio Civile ad Aprilia. Due persone almeno soccorse dal 118 a seguito di un incidente frontale: una donna del 54 e il marito classe 50. La prima è stata trasportata in eliambulanza al San Camillo di Roma, l'uomo al Goretti di Latina. Entrambi coscienti ma in codice rosso.

La coppia viaggiava a bordo della propria vettura in direzione della via Pontina provenendo da Campo di Carne, quando si è scontrata frontalmente con un'altra vettura una BMW che procedeva in direzione della via Nettunense. I tre ragazzi a bordo di questa seconda auto sono praticamente illesi. Sul posto oltre al 118 gli agenti della polizia locale di aprilia per i rilievi, i carabinieri e i vigili del fuoco. Al momento su via del genio civile si transita su una corsia a fasi alterne.