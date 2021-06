Ha aggredito prima la vicina di casa e poi i carabinieri che sono giunti per sedare la lite: per questo è stato arrestato un 48enne di Santi Cosma e Damiano.

I fatti sono accaduti ieri sera quando i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Formia e del comando stazione di Scauri, hanno tratto in arresto per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale un 48 enne del posto.

L'uomo aveva aggredito, pare immotivatamente, la vicina di casa 52 enne, motivo per cui i vicini hanno chiamato i carabinieri. L'uomo, vedendoli arrivare, si scagliava contro i carabinieri colpendoli con calci, pugni e schiaffi, costringendone due a ricorrere alle cure del locale nosocomio, dove dal personale medico gli venivano diagnosticate lesioni e percosse .



Il suddetto una volta sedato veniva tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo, così come disposto dal giudice.