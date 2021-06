E' terminata prima di iniziare la vacanza di due minori di Latina che erano andati a Gallipoli, nel cuore del Salento, in Puglia. Sono stati fermati dalla polizia al termine di un controllo dagli agenti del commissariato di polizia di Gallipoli e devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due ragazzi erano scesi dal treno si stavano dirigendo verso Baia Verde, la zona dove avevano l'alloggio ma si sono imbattuti in un controllo da parte degli agenti della Squadra Volante che erano impegnati nei servizi di controllo del territorio per contrastare lo spaccio di droga. Alla vista degli uomini in divisa i due ragazzi hanno tradito del nervosismo e a quel punto gli investigatori hanno deciso di approfondire il controllo al punto che in uno zainetto, al termine di una perquisizione, è uscito fuori quello che i poliziotti ipotizzavano: c'era un panetto di hascisc pari a 52 grammi. I genitori sono partiti da Latina per andarli a riprendere e portarli a casa.