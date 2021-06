Il cavallo, in seguito all'impatto, è deceduto. Le forze dell'ordine stanno cercando di risalire ai proprietari.

Nel duro impatto il conducente, un 51enne, ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in codice rosso e prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma. Sul posto, oltre ai medici del 118, i carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea e i vigili del fuoco.

Ha investito con la propria auto un cavallo, tragedia sfiorata a Lido dei Pini. E' accaduto nella notte. Un 51enne alla guida di una Toyota Yaris, su via Ardeatina, ha preso un cavallo che si aggirava libero sulla trafficata arteria.

