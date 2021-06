Si reso necessario l'intervento di un elicottero del 118 ieri pomeriggio al Miami Beach a Latina, un giovane di 23 anni di origine straniera, mentre era in acqua ha accusato un malore e subito è stata attivata la procedura prevista in questi casi. A dare l'allarme sono stati i titolari della struttura e in volo si è alzato un elicottero del 118 che ha soccorso il ragazzo che è stato trasportato in ospedale al Santa Maria Goretti. Fortunatamente il quadro clinico del giovane non sembra essere preoccupante e dopo uno spavento iniziale il ragazzo si è ripreso.