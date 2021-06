Lieve scossa di terremoto nell'estremo sud pontino. Alle 22.01, secondo i sismografi hanno registrata una scossa di 1,6 con epicentro Santi Cosma e Damiano 4km E Minturno. Secondo i dati diffusi la profondità del movimento tellurico è stata di 3,3 km.

Una scossa lieve che sarebbe stata sentita da alcuni cittadini della zona. Sui social è iniziato un fitto scambio di messaggi tra coloro che hanno rilevato la scossa e chi invece non si è accorto di nulla. Qualche cittadino di Suio ha affermato di aver udito un forte boato. Comunque non ci sarebbero conseguenze, anche in considerazione della scarsa potenza rilevata dai sismografi.