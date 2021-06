Dalle prime ore della mattina odierna, nel territorio comunale di Velletri, è in corso un'operazione dei Carabinieri del Nas di Latina, con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 5 persone indagate per ricettazione, falso materiale in certificazioni mediche e detenzione illecita di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio.

Sono attualmente impiegati militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, del Comando Antifalsificazione Monetaria, del Comando Provinciale Roma con l'ausilio del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, per finalizzare i 5 provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dal Gip del Tribunale di Velletri.