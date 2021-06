L'uomo, un 31enne, è stato colpito da una scossa elettrica da 20mila volt, durante il ripristino di un cavo di alta tensione. Il 31enne è stato trasportato d'urgenza dell'ospedale della Santissima Annunziata, dove adesso è ricoverato in gravissime condizioni, nel reparto di rianimazione.

È ricoverato, in gravissime condizioni, un operaio di Velletri, che stava lavorando di notte sull'adeguamento delle linee elettriche di Taranto, giunto nel capoluogo pugliese con una ditta di Genzano di Roma.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli