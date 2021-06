Zero casi in tutta la provincia di Latina. E' questo il dato confortante che riguarda la situazione del covid-19 in terra pontina. Nessun nuovo positivo registrato nelle ultime 24 ore, nessun ricovero e fortunatamente nessun decesso in tutti i comuni. Si registrano zero guariti e più di duemila persone che si sono sottoposte al vaccino anti coronavirus. Insomma, la curva della pandemia continua decisamente a scendere e il dato è sempre più confortante e lascia sperare in settimane di tregua con la massima attenzione alle varianti.