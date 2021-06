Sono immagini shock quelle che arrivano dal Villaggio Castel Romano, Campo Rom, dove questa mattina è intervenuta una task force con ambulanza e mezzi trasporto animali, per salvare 10 cani mantenuti in condizioni a dir poco critiche. Proseguirà, nei prossimi fine settimana il percorso che porterà in salvo quanti più animali possibili. Le guaride Zoofile Ambientali Norsaa Roma hanno scritto sulla pagina Facebook: "Segnalateci e proponetevi per gli affidi, diamo una possibilità a questi animali".