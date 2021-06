A volo radente sul litorale di Terracina nella prima effettiva domenica d'estate. Sulle teste dei bagnanti che sono rimasti esterrefatti come gli addetti ai lavori. Il video, infatti, è opera di un bagnino che non a caso sottolinea come l'aereo ultraleggero sia oltretutto all'interno dello spazio di mare delimitato dalle boe bianche, quelle che precedono le boe rosse e che dovrebbero rappresentare la sicurezza dei bagnanti. Adesso spetterà alle autorità competenti risalire all'identità del pilota.