Si accascia a terra, sbatte la testa e inizia a perdere copiosamente sangue. Momenti di paura ieri mattina alle spalle del Monumento ai caduti di Aprilia dove un cittadino di origini indiane per cause ancora da accertare è crollato a terra mentre camminava. Una perdita di sensi che ha portato alcuni amici che vivono nella palazzina davanti a dove sono successi i fatti, a richiedere l'intervento del 118 giunto sul posto con due ambulanze. L'immigrato, si è ripreso pochi istanti dopo, ma è stato trasferito al pronto soccorso per una serie di ulteriori accertamenti per capire cosa possa essere successo.