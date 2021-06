La città di Velletri si fermerà e la comunità si stringerà al dolore della famiglia di Davide Cugini, il ragazzo morto in un incidente stradale a soli 15 anni. I funerali infatti si svolgeranno dopodomani, mercoledì 30 giugno, a partire dalle 10 presso la cattedrale di san Clemente. Davide era in sella al suo scooter e stava procedendo lungo via Colle Caldara, a poca distanza peraltro dalla sua abitazione quando si è scontrato con una vettura. Il ragazzino è stato catapultato contro la ringhiera di un'abitazione ed è morto sul colpo. Quando il personale del 118 è giunto sul posto infatti, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano.