Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio a Borgo Montello, alla periferia del capoluogo in via Colle del Tufo, per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale che sono prontamente intervenuti due veicoli si sono scontrati: tra cui una Fiat 500. Una persona è rimasta ferita e gli agenti sono rimasti a lungo per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è stato l'unico questa mattina invece sulla Monti Lepini nel corso di un altro sinistro, due persone sono rimaste ferite in modo lieve, si tratta di un uomo e di una donna, l'incidente è avvenuto all'altezza di Mondo Convenienza dove in passato erano stati registrati altri incidenti stradali. Anche in questo caso la dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Latina che hanno eseguito un accurato sopralluogo dove sono avvenuti i fatti.