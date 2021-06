Nella giornata odierna,a Pontinia, i carabinieri sono intervenuti per un incidente stradale nei pressi di un tratto della via Appia ed a conclusione degli accertamenti hanno denunciato una 57 enne tedesca per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica: La dona infatti è risultata positiva ai relativi test, riportando un tasso alcolemico pari a 1,93.

In particolare i militari giunti sul posto verificavano che la donna, alla guida di autovettura, per cause non ancora definite, impattava frontalmente con un autocarro la cui conducente 43 enne è stata soccorsa e trasportata in eliambulanza in codice rosso presso l'ospedale San Camillo