Un camion carico di cocomeri, che stava trasportando presso il deposito di un grossista nei pressi di Borgo Sabotino, ha preso fuoco mentre transitava su strada Valmontorio, nel tratto compreso tra la località Acciarella e l'incrocio con strada Alta. A causare l'innesco sarebbe stata l'esplosione di una ruota della motrice: l'autotrasportatore ha fatto appena in tempo a fermare il mezzo pesante e scendere prima che il camion e il rimorchio venissero avvolti dalle fiamme. In pochi minuti il fuoco ha preso il sopravvento e l'intero rimorchio è collassato, sversando il carico di cocomeri in strada. È stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per spegnere l'incendio, che nel frattempo si era esteso minacciando i campi circostanti, e bonificare l'intera zona anche con l'aiuto di un agricoltore della zona che ha messo a disposizione un trattore per liberare la strada. Illeso il conducente del mezzo pesante, sotto choc per l'accaduto. Necessaria la chiusura del tratto di strada interessato, fino alla rimozione del mezzo.