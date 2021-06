E' stato portato a termine un importante intervento di prevenzione per comunità, mettendo in sicurezza la principale arteria accesso al paese, la Strada Provinciale Norbana.

Nei tratti a maggior rischio di caduta massi sono stati completati gli interventi per la sicurezza di un ulteriore tratto della strada, realizzato grazie al finanziamento concesso dalla Regione Lazio per un importo di Euro 250.000,00 e cofinanziato dal Comune di Norma per Euro 50.000,00.

Si tratta della costruzione di una nuova rete paramassi della lunghezza di circa 140 metri lineari, dell'altezza utile di intercettazione di 5 metri, collocata sul versante a monte della SP Norbana, tra il Km. 1,170 e 1,310, ove gli studi geologici hanno rilevato una maggiore caratterizzazione di energie di rilievo.

Tale barriera, secondo gli studi risultanti dal progetto realizzato, è in grado di dissipare, all'impatto, quantità di energie molto elevate edi intercettare massi di grandi dimensioni.

Dopo un tempo iniziale di attesa, con l'insediamento del nuovo Funzionario Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Norma – Vincenzo Borrelli, al quale vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione, i lavori sono iniziati e sono stati completati, con un lavoro incessante e senza interruzioni. L'intervento ha richiesto anche l'utilizzo di un elicottero per il trasporto di materiali e sono stati diretti dall'ing. Giancarlo Faugno.

Il lavoro dell'Amministrazione nell'intercettazione di fondi statali per poter proseguire nella programmazione delle opere di messa in sicurezza del territorio comunale è incessante e molto proficuo per la comunità di Norma. A tal riguardo è anche riavviato, di recente, il procedimento relativo all'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza versante Difesa Domato, "Muro Antico" finanziato con i fondi concessi dal Ministero dell'Interno. La scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati è fissata per il 26 luglio prossimo.

Sono già in essere le procedure per avviare alcuni importanti lavori sugli edifici scolastici finanziati con i fondi del Ministero dell'Interno, le cui gare sono state aggiudicate di recente.

Un impegno enorme in cui tutti i componenti della Giunta Comunale si sono spesi e continuano a spendersi in prima linea senza risparmio di energie, affiancati dagli Uffici dell'Ente ai quali vanno i miei ringraziamenti per lo spirito di servizio a favore della comunità.