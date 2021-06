Nella giornata di ieri, a Lavena ponte Tresa (VA), i carabinieri del locale comando stazione, in collaborazione con quelli dell'omologo comando di Terracina, titolari delle indagini svolte, traevano in arresto un 35 enne del suddetto comune pontino, dando esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di latina – ufficio g.i.p. per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in seguito ai quali erano state svolte attività investigative che consentivano di giungere alle determinazioni dell'autorità giudiziaria.