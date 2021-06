In particolare un cittadino libico di 35 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Termini per il reato di furto aggravato di indumenti all'interno di un esercizio commerciale della stazione.

59 gli scali ferroviari presenziati dagli operatori della Polfer al fine di prevenire eventuali attività delittuose, quali attraversamento binari, salita o discesa da convogli in movimento, indebita presenza sulla linea ferroviaria, attraversamento di passaggi a livello chiusi o in movimento, che sono spesso causa di incidenti ferroviari.

L'operazione, che ha visto impegnati 157 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, è stata disposta contemporaneamente in tutte le principali stazioni ferroviarie italiane dal Servizio Polizia Ferroviaria, nell'ambito di un piano nazionale di controlli straordinari, allo scopo di contrastare le attività illecite e prevenire possibili azioni improntate all'illegalità.

Una persona arrestata, due denunciate in stato di libertà e 1.617 persone controllate; 199 bagagli ispezionati, 2 sanzioni amministrative al regolamento Polfer, 7 servizi di vigilanza a bordo di 15 treni. Questi i risultati della IV giornata denominata "Stazioni Sicure", che si è svolta ieri, 29 giugno, con controlli straordinari a viaggiatori e bagagli, nelle principali stazioni laziali e a bordo dei treni regionali ed a lunga percorrenza.

