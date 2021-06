Tra urla e pianti, è scattato l'allarme. Nella concitazione qualcuno ha sentito un boato, ma non si trattava di colpi di pistola come paventato da qualcuno dei residenti che ha dato allarme al 112.

È stato poi accertato che la discussione età iniziata tra gli adolescenti, tutti residenti nella stessa zona, e poi era degenerata all'arrivo dei genitori che hanno continuato a discutere in maniera molto a animata.

Qualcuno tra i residenti aveva dato l'allarme parlando anche di colpi di pistola, ma si sbagliava. Al loro arrivo, gli operatori delle forze di polizia hanno trovato un gruppo di ragazzini e i rispettivi genitori che litigavano in maniera molto animata.

È stato necessario l'intervento di pattuglie di Carabinieri e Polizia, stasera, tra viale Paganini e il parco oasi verde Susetta Guerrini, nel quartiere Q4 Nuova Latina, per la segnalazione di una lite molto animata.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli