Due feriti, è il bilancio provvisorio di un tamponamento che ha interessato più veicoli all'altezza del km 32 della via Pontina.

Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico si sono portati gli agenti della Polizia stradale di Aprilia. Al momento in direzione di Aprilia e del capoluogo pontino si registrano alcuni disagi con rallentamenti e code