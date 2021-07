Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in località San Vito a Terracina e un uomo di nazionalità straniera che viaggiava in sella a una bicicletta è rimasto ferito in modo serio; è stato infatti necessaria anche l'attivazione del soccorso in elicottero per trasportarlo urgentemente in ospedale. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, che sono prontamente intervenute sul posto.

A operare, i carabinieri della Compagnia di Terracina diretti dal capitano Francesco Vivona e gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Mauro Renzi.