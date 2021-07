Sciacalli a casa Carturan durante il suo funerale. Rabbia e incredulità in queste ore si mischiano al dolore per quello che è un vero e proprio schiaffo in faccia non solo ai suoi familiari ma ad un'intera comunità che venerdì si è fermata per omaggiare il tre volte sindaco di Cisterna.

Un buco di tre ore nel quale è avvenuta la razzia in casa Carturan, alle porte di Borgo Flora, in via Macchia Pantano. Ad agire molto probabilmente una banda di più persone che sapevano bene di trovare l'abitazione vuota. Per questo hanno agito senza particolare problemi. Del fatto si sta occupando la compagnia dei carabinieri di Aprilia. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso i militari della stazione di Cisterna.

Al momento sulla cosa c'è massimo riserbo. Non è dato sapere cosa è stato portato via e il tipo di bottino puntato dai malviventi. La notizia in città si è cominciata a spargere durante la partita della nazionale di calcio italiana. Nonostante la forte attenzione per il match contro il Belgio, gli internauti locali hanno iniziato a fare rimbalzare la notizia su tutti gruppi social commentando con rabbia l'accaduto.

Tutti hanno mostrato vicinanza alla famiglia Carturan per quello che è visto da tutti come uno sfregio alla memoria del sindaco dei sindaci di Cisterna.