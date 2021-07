Sono stati necessari i soccorsi del 118 per due giovani del capoluogo coinvolti in un incidente stradale mentre si recavano al mare in motorino.

È successo nella rotatoria all'incrocio tra via del Lido e strada Litoranea, dove i due ragazzi sono stati urtati da un'auto: a causa della caduta entrambi sono rimasti feriti, ma mentre il conducente del ciclomotore è stato medicato sul posto e non ha richiesto ulteriori cure, il passeggero suo amico è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici rossi.

Non sono mancati disagi per la viabilità nel traffico diretto al lido, ma l'intervento lampo della Polizia Locale ha permesso di liberare la strada in tempi ragionevoli, ripristinando il normale scorrimento dei veicoli. Sulla dinamica dell'urto avvenuto tra la Mini Cooper e lo Scarabeo Aprilia 50 sono in corso gli accertamenti del caso, anche attraverso una serie di testimonianze.