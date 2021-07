Il 3 luglio 2021 alle 18:30, due teste in marmo sono state restituite al Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, da parte del Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Maggiore Giampaolo Brasili, asportate il 3 gennaio 1980 e riconosciute dell'ex direttore del Museo dott. Alessandro De Bonis.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli