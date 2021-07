È grave, ma fuori pericolo di vita, un 34enne, sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza dopo essere stato accoltellato alla gola fuori da un locale, ieri sera ad Anzio. I fatti sono avvenuti in via Re Latino, mentre l'uomo - un cittadino di origini ucraine - era insieme alla sua compagna, proprio all'uscita del bar. Qui è stato avvicinato dall'aggressore che ha attinto un fendente alla gola della vittima, per poi darsi alla fuga insieme ad un gruppo di amici a bordo di un Mercedes.

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, avvertiti dai presenti che hanno assistito all'aggressione, che hanno trasportato il 34enne d'urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto all'intervento chirurgico. Attualmente la vittima è sotto osservazione, ma sarebbe stato scongiurato il pericolo di vita.

Intervenuti sul posto anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno, insieme agli investigatori della polizia scientifica, che dopo aver ascoltato i testimoni e la compagna della vittima dell'aggressione, hanno iniziato le ricerche a tutto campo per rintracciare l'aggressore. Secondo quanto emerso dalle testimonianze, la violenza sarebbe stata l'epilogo di una lite nata per futili motivi.