Sono 5 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. A renderlo noto è la Asl, che nel bollettino odierno riporta zero decessi, zero guariti, 1 ricovero e 4.260 vaccinati.

I nuovi casi sono distribuiti nei Comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Formia, Sermoneta e Terracina.