Un solo nuovo caso nelle ultime 24 ore, registrato nel comune di Formia. E' questo il bilancio del coronavirus in provincia di Latina nel bollettino giornaliero diramato dalla Asl di Latina. Zero anche i ricoveri, così come sono zero i decessi. La pandemia ha allentato la propria morsa su tutta la provincia, dove invece i vaccinati di ieri sono stati 2657.