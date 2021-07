I cani accompagnati possono accedere alle spiagge del Comune di San Felice Circeo e a quelle di Gaeta. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso presentato dall'associazione Earth annullando in parte l'ordinanza balneare dell'Ente. Secondo i giudici, il Comune avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali più adeguate anziché imporre tout court il divieto generalizzato di accesso alle spiagge da parte dei conduttori di animali. Alla luce di tale rilievo le ordinanze balneari sono state annullate nella parte in cui vietavano appunto l'accesso ai conduttori di animali durante la stagione balneare (15 maggio – 30 settembre).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli