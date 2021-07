Due arresti per furto aggravato. E' questo l'esito di un intervento avvenuto ieri da parte dei carabinieri nel comune di Sermoneta. Si tratta di un 39 enne ed una 45 enne del posto, in esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina che concordava con le risultanze investigative dell'arma inerenti al reato di furto aggravato in concorso. In particolare i due soggetti erano stati già sottoposti alla misura dell'obbligo di dimora, sostituita con l'attuale, in quanto ritenuta inidonea dall'a.g. e le indagini condotte consentivano di identificare gli stessi quali autori materiali di diversi furti ai danni di esercizi commerciali commessi in provincia di Latina negli ultimi tempi.